Medio Oriente: “Time”, allargamento regionale del conflitto tra i principali rischi globali 2024

- Le ostilità tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e l’organizzazione islamista palestinese Hamas a Gaza si intensificheranno nei prossimi mesi, ed esiste il forte rischio che i combattimenti possano innescare una guerra regionale. E’ l’avvertimento lanciato dalla rivista statunitense “Time”, che elenca i 10 principali rischi globali per il 2024, ponendo proprio la crisi in Medio Oriente al secondo posto, dopo le divisioni sociali e politiche sempre più forti negli Stati Uniti. Secondo la rivista, alcuni dei possibili scenari di crisi nella regione mediorientale potrebbero coinvolgere direttamente gli Stati Uniti e l'Iran nei combattimenti, con conseguenze potenzialmente gravissime. La crisi comporterà in ogni caso “rischi per l'economia globale, allargherà le divisioni geopolitiche e politiche e alimenterà l'estremismo globale”. La via più diretta verso una escalation del conflitto, secondo il “Time”, sarebbe lo scoppio di un conflitto vero e proprio tra Israele o di Hezbollah. Il quattordicinale ricorda che il premier israeliano Benjamin Netanyahu e altri funzionari di alto livello israeliani hanno promesso di "eliminare" la minaccia di Hezbollah. “Se Israele dovesse attaccare preventivamente, le forze armate statunitensi fornirebbero supporto, e l'Iran assisterebbe Hezbollah, il suo più importante mandatario regionale”. Anche i miliziani yemeniti Houthi stanno seguendo un percorso di escalation, e le milizie sciite che operano in Iraq e Siria hanno aumentato gli attacchi contro le basi statunitensi con l'approvazione di Teheran. Secondo il “Time”, nessun Paese coinvolto nel conflitto a Gaza vuole che scoppino conflitti regionali, ma il rischio di errori di calcolo e azioni inconsulte è elevatissimo. (Was)