Ucraina: "Time", divisione territoriale al terzo posto in classifica su rischi globali 2024

- La divisione dell'Ucraina è il terzo principale rischio livello globale per il 2024. È quanto emerge dalla classifica pubblicata dalla rivista statunitense "Time" secondo cui il destino del Paese, da quasi due anni sotto invasione da parte della Federazione Russa, non potrà non avere riflessi sul resto del mondo. "Time" definisce l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia una sconfitta storica e ha sottolineato il rafforzamento della Nato grazie all'adesione di nuovi membri: Finlandia e, prossimamente, Svezia. La rivista statunitense rimarca, inoltre, come fatti significativi l'avvio del processo di adesione dell'Ucraina all'Ue; l'introduzione di undici pacchetto di sanzioni contro la Russia e l'avvicinarsi di nuove restrizioni; il congelamento di metà dei suoi beni sovrani, nonché i piani per destinare questi fondi al ripristino dell'Ucraina. "Time", infine, ricorda che, in seguito all'invasione dell'Ucraina, l’Europa non acquista più forniture energetiche russe. "Quest'anno l'Ucraina sarà di fatto divisa, e la Russia ora ha l'iniziativa sul campo di battaglia e un vantaggio materiale. Il 2024 sarà un punto di svolta nella guerra: se l'Ucraina non risolverà i suoi problemi di personale militare, non aumenterà la produzione di armi e non svilupperà un piano realistico di strategia militare nel prossimo futuro, le sue perdite territoriali potrebbero rivelarsi permanenti e persino espandersi", si legge sulla rivista Usa. "Time" rimarca come Kiev stia soffrendo molto a causa della riduzione del sostegno politico e materiale da parte degli Stati Uniti, mentre le prospettive relative agli aiuti europei sono solo leggermente migliori. Nell'analisi della rivista statunitense, inoltre, si sottolinea che l’Ucraina ha un disperato bisogno di ulteriori truppe. Per tutte queste ragioni, secondo "Time", quest’anno Kiev si assumerà maggiori rischi militari, compresi attacchi contro diversi obiettivi in ​​Russia, che provocheranno una risposta senza precedenti da parte dell’aggressore e potrebbero potenzialmente aumentare il coinvolgimento dei Paesi della Nato nel conflitto. (Was)