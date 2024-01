Giappone: ripresi lavori di costruzione della nuova base aerea Usa a Okinawa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano per la costruzione della nuova base prevede di bonificare un’area costiera scarsamente popolata a Henoko, costruendo tra l’altro due piste di decollo e atterraggio. I lavori preliminari di prosciugamento della zona interessata si sono conclusi già nel 2018, nonostante la costante opposizione del governo e dei cittadini di Okinawa, che contestano le problematiche sociali e di criminalità legate dalla massiccia presenza di militari statunitensi nella provincia, e i danni ambientali causati dal progetto di bonifica. Lo scorso dicembre il governatore di Okinawa Denny Tamaki ha incassato una sconfitta al termine di una lunga battaglia legale con il governo nazionale: l’Alta corte di Fukuoka ha ingiunto infatti a Okinawa di approvare una versione modificata del piano per il trasferimento della base, ma il governatore si è rifiutato, e il governo giapponese ha proceduto in sua vece, come mai era accaduto prima dall’approvazione dell’attuale legge giapponese sulle autonomie locali. Le prossime fasi del lavoro di bonifica del sito per la nuova base potrebbero richiedere più di un decennio, inclusi nove anni per il rinforzo strutturale e le opere di costruzione. Il trasferimento della base attualmente sita a Futenma, nel centro di un’area densamente popolata, richiederà altri tre anni. Giappone e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per il trasferimento della base sin dal 1996. (Git)