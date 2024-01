Mar Rosso: Marina Usa abbatte 24 missili e droni lanciati dagli Houti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare degli Stati Uniti ha abbattuto 24 missili e droni lanciati dalle milizie yemenite Houti verso navi commerciali in navigazione nel Mar Rosso. Lo ha reso noto il Comando centrale delle Forze armate Usa (Centcom), che ha descritto un “attacco complesso” iniziato nella serata di ieri dalle coste yemenite col lancio di 18 droni suicidi, seguiti da due missili da crociera antinave e un missile balistico. L’attacco è stato sferrato in direzione delle vie navigabili del Mar Rosso meridionale, attraversato in quelle ore da “decine” di navi mercantili, secondo la nota. Due funzionari della Difesa Usa hanno riferito all’emittente televisiva “Cnn” che gli Houti hanno lanciato in tutto 24 tra missili e droni, tutti intercettati da due cacciatorpediniere e da caccia F/A 18 imbarcati sulla portaerei Uss Dwight D. Eisenhower.(Was)