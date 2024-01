Ecuador: presidente Noboa "conflitto armato interno", militari nelle strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha pubblicato un decreto che riconosce l'esistenza di un "conflitto armato interno", disponendo la mobilitazione e l'intervento immediato delle Fozre armate e della polizia nel territorio nazionale, "per garantire la sovranità e l'integrità territoriale contro la criminalità organizzata transnazionale e le organizzazioni terroristiche". Il decreto, che modifica quello con cui ieri veniva proclamato lo stato di emergenza nazionale, segue di pochi minuti la notizia di un assalto che uomini armati hanno effettuato negli stabili del canale "Tc Television". Situazione che la polizia nazionale ha da poco assicurato di aver riportato sotto controllo, con l'arresto di tutti gli assalitori e la messa in sicurezza di giornalisti e collaboratori della testata. Il decreto riconosce una serie di oltre venti gruppi armati come "organizzazioni terroristiche". Il presidente "ordina alle forze armate di eseguire operazioni militari, nel quadro del diritto internazionale umanitario e nel rispetto dei diritti umani, per neutralizzare" i membri dei gruppi elencati. (Brs)