Lavoro: Landini, sarà anno difficile, paghiamo errori e scelte sbagliate del governo

- Il 2024 sarà un anno molto difficile perché paghiamo gli errori e le scelte sbagliate che il governo ha fatto in questo anno. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervistato da Giovanni Floris a “diMartedì”, su La7. “Basti vedere i lavoratori dell'ex Ilva che rischiano di veder saltare il proprio posto o parlare con i precari che non arrivano a fine mese”, ha proseguito. Per quanto riguarda l’aumento degli occupati, Landini ha sottolineato che “i numeri in sé non dicono nulla, perché bisogna vedere la qualità dell'occupazione. L’emergenza è l’aumento dei salari, perché non si può essere poveri lavorando”. (Rin)