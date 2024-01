Usa: Nasa rinvia la missione Artemis III, non prima del settembre 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia spaziale statunitense (Nasa) ha rimandato il lancio della missione Artemis III, durante la quale è previsto il primo allunaggio di un equipaggio sulla Luna dallo storico programma Apollo, almeno a settembre del 2026. Il rinvio, annunciato in conferenza stampa dopo che la missione era stata inizialmente programmata per il 2025, è dovuto ai ritardi riscontrati da SpaceX, la società spaziale fondata da Elon Musk, nei test del razzo Starship, dopo che i primi due si sono conclusi con l’esplosione del velivolo. (Was)