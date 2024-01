Ecuador: lo Stato dichiara "conflitto armato interno", esercito in strada contro l'attacco delle bande criminali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto, l'esercito dava conto delle prime operazioni di sicurezza in vari punti del Paese, specialmente nei pressi delle carceri più importanti, da mesi teatro di sanguinosi scontri tra bande in cerca di posizioni di controllo delle attività criminali. Cronache puntuali, come quella fatta da "Radio Pichincha", hanno descritto situazioni di caos nella circolazione stradale, con "lunghe code" ai distributori di benzina, in attesa di capire se il decreto comporterà una effettiva riduzione della mobilità cittadina. I principali centri commerciali delle grandi città hanno deciso di chiudere i cancelli, mentre il ministero dell'Istruzione ha reso noto che fino a venerdì le lezioni in presenza di ogni ciclo scolastico saranno sospese. Il ministero del Lavoro, da parte sua, ha emesso una circolare per incentivare il più possibile il lavoro da remoto. La direzione generale dell'aviazione civile (Dgac) ha chiesto a tutti gli operatori aeroportuali di rafforzare le misure di controllo sui passeggeri in transito, su loro bagagli e accompagnatori, nonché su tutte le strutture logistiche e di trasporto. (segue) (Brs)