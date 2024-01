Ecuador: lo Stato dichiara "conflitto armato interno", esercito in strada contro l'attacco delle bande criminali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E l'eco delle tensioni inizia ad avvertirsi anche nei Paesi vicini. La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha convocato una riunione straordinaria del governo per discutere, tra le altre cose, misure per aumentare la vigilanza alla frontiera, in vista di possibili ingressi di criminali in fuga dallo stato di emergenza dichiarato da Noboa. Boluarte avrebbe inoltre intenzione di discutere la notizia che le armi usate dalle bande criminali in Ecuador sarebbero stato sottratte alle Forze armate del Perù. Un appello "all'unità" nella lotta contro le bande, oltre le storiche divisioni politiche, arriva anche dall'ex presidente, Rafael Correa. "Il paese sta vivendo un incubo, impensabile, inimmaginabile fino a poco tempo fa", ha detto Correa in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Una situazione figlia "della distruzione sistematica dello Stato di diritto, degli errori accumulati negli ultimi sette anni, di cui noi siamo stati vittima", ha aggiunto l'ex presidente, profugo della giustizia e riparato da tempo in Belgio. "Ma oggi è il momento dell'unità nazionale. La criminalità organizzata ha dichiarato guera allo Stato e lo Stato deve prevalere e vincere. Presidente (Daniel) Noboa, può contare su tutto il nostro totale appoggio. Qualsiasi errore e divergenza politica lo discuteremo il giorno dopo aver vinto la guerra". (Brs)