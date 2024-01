Usa: Melania Trump annuncia la morte della madre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex first lady degli Stati Uniti Melania Trump ha annunciato la morte della madre tramite un messaggio su X (Twitter). “E’ con profonda tristezza che annuncio la morte della mia amata madre, Amalija”, ha scritto Trump. “Amalija Knavs era una donna forte che si è sempre distinta per grazia, calore e dignità. Era interamente devota a suo marito, le figlie, i nipoti e i generi. Ci mancherà oltre ogni dire e continueremo a onorarne e amarne la memoria”. Melania Trump è originaria della Slovenia, ed è la seconda first lady nata al di fuori degli Stati Uniti. Il mese scorso ha tenuto un discorso alla Cerimonia di naturalizzazione degli Archivi nazionali, definendo “arduo” il percorso per l’ottenimento della cittadinanza statunitense. (Was)