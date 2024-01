Corea del Nord: Kim definisce la Corea del Sud il “nemico principale” del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana la Corea del Sud ha ufficialmente dichiarato che la zona cuscinetto lungo il confine marittimo di fatto con la Corea del Nord non esiste più, stabilendo una condizione preliminare affinché Seul e Washington possano condurre operazioni di ricognizione e manovre in prossimità delle acque territoriali nordcoreane. L’annuncio segue il lancio di proiettili d’artiglieria da parte del Nord la scorsa settimana, l’ultimo di una serie di episodi analoghi: "La Corea del Nord ha violato l'accordo militare del 19 settembre (2018) oltre 3.000 volte e ha effettuato fuochi di artiglieria nel Mar Giallo negli ultimi tre giorni. Di conseguenza, la zona designata per la cessazione delle azioni ostili di fatto non esiste più", ha affermato oggi tramite un comunicato lo stato maggiore congiunto (Jcs) delle Forze armate della Corea del Sud. Nel 2018, le due Coree concordarono di fermare le rispettive “azioni ostili” lungo il confine di fatto tra i due Paesi, inclusa la “linea di demarcazione settentrionale” marittima. Alla fine dello scorso anno, però, Seul ha parzialmente sospeso l’attuazione dell’accordo in risposta al test di missili balistici intercontinentali da parte del Nord, e Pyongyang ha replicato annunciando la revoca della propria adesione all’accordo. (segue) (Git)