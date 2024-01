Giappone: incendio a Hiroshima, tre vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone hanno perso la vita nel rogo di una grande abitazione in legno a Hiroshima, in Giappone. Lo riferiscono i media giapponesi, secondo cui il rogo è divampato in una grande casa nel distretto di Higuchi, dove vivevano sette familiari: tre hanno perso la vita, e tre sono rimasti gravemente feriti. Le fiamme si sono propagate ad alcune abitazioni limitrofe, ma sono state domate dai vigili del fuoco.(Git)