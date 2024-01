Giappone: ancora in calo i salari reali, meno 3 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I salari reali in Giappone hanno registrato a novembre il 20mo calo mensile consecutivo, con una flessione del tre per cento. Lo ha riferito oggi il ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare giapponese. Il calo giunge a dispetto del 23mo aumento consecutivo dei salari nominali, e riflette l’aumento dell’inflazione nel Paese. A novembre, in particolare, i salari nominali sono aumentati in media dello 0,2 per cento a 288.741 yen.(Git)