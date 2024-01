Brasile: Banca mondiale, crescita 2024 all'1,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Brasile dovrebbe crescere dell'1,5 per cento nel 2024, e del 2,2 per cento nel 2025. Lo indica l'ultimo rapporto Prospettive economiche globali della Banca mondiale (Bm), parlando di una diminuzione nel ritmo di crescita del prodotto interno lordo nel 2024 che "riflette sia le conseguenze del rallentamento nella seconda metà dello scorso anno sia la moderazione dei raccolti agricoli nel 2024". Le stime pubblicate oggi rivedono leggermente quelle contenute nel rapporto diffuso a giugno 2023, quando si parlava di una crescita dell'1,6 per cento nel 2024 e del 2 per cento nel 2025. Tuttavia, una graduale diminuzione sia dell’inflazione complessiva che della cosiddetta "core inflation" dovrebbe consentire ulteriori tagli dei tassi di interesse, si legge ancora nel documento, sostenendo le prospettive di investimento e di consumo a medio termine. Come conseguenza, si prevede una crescita del 2,2 per cento nel 2025 "anche se il sostegno fiscale è limitato dall’obiettivo delle autorità di raggiungere un surplus primario". (Was)