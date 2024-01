Ecuador: polizia, evacuati studi dell'emittente presa d'assalto da uomini armati.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dell'Ecuador ha evacuato gli studi di "Tc television", l'emittente nei cui studi hanno fatto da poche ore irruzione uomini armati. "Dopo l'intervento della Polizia negli stabili di Tc television, si evacuano le persone al fine di verificare la situazione con i lavoratori del della testata e ristabilire l'ordine", si legge in una messaggio che la polizia ha pubblicato in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Altre fonti sul posto segnalano che i giornalisti e collaboratori dell'emittente sarebbero tutti evacuati e in buone condizioni. L'assalto si è prodotto poco dopo le 14 (le 20 in Italia). Nelle immagini in presa diretta, rilanciate su vari profili social, gli assalitori mostrano armi ed esplosivi in favore di telecamera, costringendo il presentatore a chiedere che la polizia non intervenga. Sullo sfondo, alternate a rumori di spari, si odono le richieste di non essere aggrediti, presumibilmente avanzate da persone sedute per terra e apparentemente tenute in ostaggio. Poco meno di un'ora dopo "unità specializzate" delle forze di sicurezza hanno fatto ingresso nello stabile per cercare di risolvere la situazione. Altre televisioni ed emittenti hanno in contemporanea disposto la chiusura degli studi e l'evacuazione del personale. L'azione arriva il giorno dopo che il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha proclamato lo stato di emergenza, con coprifuoco valido dalle 23 alle 5. Una decisione che il presidente ha adottato al termine di un Consiglio straordinario di sicurezza convocato per rispondere a nuove tensioni nelle carceri e alla notizia della fuga di José Adolfo Macias Salazar, leader della banda criminale “Los Choneros”, noto con il soprannome di "Fito. (Brs)