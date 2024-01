Ecuador: presidente Noboa convoca d'urgenza il Consiglio di sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha convocato il Consiglio di sicurezza pubblica dello Stato (Cosepe), per "analizzare la situazione del Paese". Lo riferisce il segretario generale della comunicazione, Roberto Izurieta Canova, segnalando che dichiarazioni verranno rese al termine della riunione. La riunione si produce nel pieno di una impennata di disordini e violenze registrate nelle ultime ore, e poco dopo la firma che il presidente Noboa ha apposto sul decreto che riconosce l'esistenza di un "conflitto interno". La situazione è precipitata nelle prime ore del pomeriggio (la sera in Italia), con l'assalto che uomini armati hanno sferrato presso la sede dell'emittente "Tc television". Una situazione ora riportata alla calma, ma cui sono seguiti scontri in vari punti del Paese. Numerose immagini e video comparsi sulla rete ritraggono saccheggi di negozi compiuti in quartieri commerciali, agitazioni in centri universitari, a seguito di presunte incursioni di criminali. Ma arrivano anche notizie e testimonianze di scontri a fuoco in alcune strade della capitale o nell'aeroporto della città occidentale di Guayaquil, così come di esecuzioni delle guardie carcerarie ad opera dei detenuti. (Brs)