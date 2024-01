Perù: media, presidente Boluarte convoca riunione governo per emergenza sicurezza in Ecuador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha convocato una riunione straordinaria a seguito dell'emergenza sicurezza scoppiata nel vicino Ecuador. Secondo quanto riferiscono diversi media locali, nella riunione si esaminano tra le altre cose, misure per aumentare la vigilanza alla frontiera, in vista di possibili ingressi di criminali in fuga dallo stato di emergenza e conflitto interno dichiarato dal presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa. Boluarte avrebbe inoltre intenzione di discutere la notizia che le armi usate dalle bande criminali in Ecuador sarebbero stato sottratte alle Forze armate del Perù. (Brs)