Usa: Ad di Boeing dopo incidente Alaska Airlines, dobbiamo riconoscere il nostro errore

- L'amministratore delegato del produttore di aeromobili statunitense Boeing, David Calhoun, ha affermato che la società “deve riconoscere i propri errori”, dopo che le agenzie federali hanno bloccato a terra circa 170 aerei Boeing 737 Max 9 per ispezioni. Il provvedimento delle autorità regolamentari è arrivato sabato scorso dopo che il portellone di un aereo della compagnia Alaska Airlines si è staccato in volo ad una altezza di 4.800 metri. Anche la società United Airlines ha annunciato di avere riscontrato diversi difetti nei portelloni di alcuni dei suoi aerei, come bulloni allentati, a seguito delle ispezioni disposte dalle autorità. Lo scrive il “Wall Street Journal”, che ha potuto ascoltare la registrazione di un incontro tra l’amministratore delegato e i dipendenti presso una fabbrica a Renton, nello Stato di Washington. Calhoun ha affermato che “dobbiamo riconoscere il nostro errore: affronteremo questa situazione nella più totale trasparenza, e lavoreremo con le autorità che stanno indagando sulla causa dell’incidente”. (Was)