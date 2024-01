© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa per la firma del Protocollo d'intesa tra Città metropolitana di Roma Capitale e Associazione Italiana Arbitri per l'istituzione di percorsi formativi alla carriera di arbitro presso gli Istituti d'istruzione secondaria di secondo grado. Roma, Sala Monsignor Luigi Di Liegro, Palazzo Valentini (ore 10)- Firma del Protocollo d'intesa tra Città metropolitana di Roma Capitale e Associazione Italiana Arbitri per l'istituzione di percorsi formativi alla carriera di arbitro presso gli Istituti d'istruzione secondaria di secondo grado. Intervengono il sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, il presidente dell’Associazione italiana arbitri, Carlo Pacifici, e il consigliere della Città metropolitana Daniele Parrucci. Roma, Sala Monsignor Luigi Di Liegro, Palazzo Valentini (ore 10)- L'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, interviene all'apposizione delle pietre d'inciampo in memoria della famiglia Anticoli. Roma , piazzale Aldo Moro 7, area antistante la sede del Cnr (ore 9:30)- L'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, partecipa al convegno "Scienza e Memoria". Roma, sede Cnr, Sala Marconi, piazzale Aldo Moro 7 (ore 10:30) (segue) (Rer)