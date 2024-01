Ucraina: Usa e alleati condannano il trasferimento di missili nordcoreani alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, insieme ad altri 47 Paesi tra cui anche l’Italia, hanno condannato “fermamente” il trasferimento di missili nordcoreani alla Russia, che li sta impiegando nel quadro della guerra in Ucraina. In una nota, gli alleati hanno affermato che l’invio di missili balistici alla Russia da parte di Pyongyang “aumenta la sofferenza del popolo ucraino, sostenendo l’aggressione di Mosca e mettendo a rischio il regime globale di non proliferazione”. Gli Stati Uniti sono “profondamente preoccupati per le implicazioni” della cooperazione tra Russia e Corea del Nord per la sicurezza in Europa, nella penisola coreana e in tutta la regione indopacifica. (Was)