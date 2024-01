Ucraina: Casa Bianca, attacchi missilistici russi sono disumani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi missilistici russi contro la popolazione e le infrastrutture civili in Ucraina sono “disumani”, e dimostrano ancora una volta “la brutalità” dell’aggressione di Mosca. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il modo migliore per contrastare la Russia è fornire all’Ucraina i mezzi di cui ha bisogno per difendersi: per questo, ribadiamo ancora una volta la necessità di approvare fondi aggiuntivi per continuare l’assistenza militare al Paese”, ha detto. (Was)