Usa: Casa Bianca, la decisione di Austin non è stata “ottimale”

- La decisione del segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, che per giorni non ha informato le autorità federali e il presidente Joe Biden in merito al suo ricovero ospedaliero, non è stata “ottimale”. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Siamo consapevoli del fatto che la situazione andava gestita diversamente, e per questo stiamo rivedendo i protocolli per la delega delle autorità in situazioni come questa”, ha detto. (Was)