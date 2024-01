Usa-Cina: rappresentanti si incontrano al Pentagono, focus su coordinamento politiche di difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice assistente del segretario alla Difesa degli Stati Uniti per Cina, Taiwan e Mongolia, Michael Chase, ha incontrato al Pentagono il vice direttore dell’ufficio per la cooperazione internazionale della commissione militare centrale cinese, Song Yanchao, in occasione della 17ma riunione bilaterale sul coordinamento delle rispettive politiche in materia di difesa. Lo ha annunciato il Pentagono in una nota, al termine dei colloqui durati due giorni. Le parti hanno discusso lo stato attuale del rapporto bilaterale nel campo della difesa, riconoscendo la necessità di mantenere aperti i canali di comunicazione militare per evitare incidenti ed eventuali escalation. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza nella regione indopacifica, e Chase ha ribadito che gli Stati Uniti continueranno a volare, navigare e operare in sicurezza ovunque sia consentito dalla legge internazionale. Il vice assistente del segretario Usa ha anche sottolineato il sostegno “incrollabile” di Washington nei confronti degli alleati nella regione. Le parti hanno anche discusso alcuni temi internazionali, come le azioni aggressive della Cina nei confronti delle navi filippine nel Mar cinese meridionale e la guerra in Ucraina. (Was)