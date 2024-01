© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell’anno Accademico 2023-2024 dell’Università Luiss. Roma, Campus Luiss, Aula Magna Mario Arcelli, via Pola 12 (ore 11)- Il presidente Francesco Rocca partecipa alla seduta del Consiglio regionale del Lazio. Roma, sede del Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301 (ore 11)- Seduta ordinaria del Consiglio regionale numero 26 per svolgimento ordini del giorno di istruzioni alla Giunta regionale collegati alla proposta di legge regionale n. 120 del 22 dicembre 2023 (Legge di Stabilità), presentati nel corso della seduta consiliare n. 25. Roma, sede del Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301 (ore 11)- L’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti Locali, Luisa Regimenti, effettua un sopralluogo nell’area della Stazione Termini con il dirigente del Compartimento Polfer per il Lazio Massimo Improta. Roma, Stazione Termini, via Marsala, binario 1 (ore 12:30) (Rer)