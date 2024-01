Ucraina: ministro Esteri britannico, situazione Gaza distoglie attenzione, nostro sostegno continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale situazione a Gaza “sta distogliendo l’attenzione” dalla guerra in Ucraina, per cui è necessario fare “tutto il possibile per mantenerla in cima all’agenda”. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Regno Unito David Cameron, citato dall’emittente televisiva “Sky News”, rispondendo un’interrogazione dei parlamentari britannici. Cameron ha assicurato che il sostegno di Londra a Kiev continuerà, sottolineando che questo non è oggetto di disaccordo nella politica britannica, al contrario di quanto avviene negli Stati Uniti o in altri Paesi. Alla domanda se il Regno Unito e i suoi alleati europei saranno in grado di continuare ad appoggiare l'Ucraina senza il sostegno degli Stati Uniti, il ministro ha risposto che “tutti hanno bisogno che gli americani si facciano avanti con il nuovo pacchetto di aiuti”. "Sono abbastanza fiducioso che lo faranno, perché alla fine dei conti c'è la maggioranza del Congresso favorevole", ha aggiunto Cameron. Il ministro britannico ha poi ricordato che il Regno Unito, dall’inizio dell’invasione della Russia, ha fornito all’Ucraina 2,3 miliardi di sterline in aiuti militari e ha addestrato circa 33 mila soldati delle Forze armate di Kiev. (Rel)