Usa: Casa Bianca, situazione di Austin non ha mai compromesso la sicurezza nazionale

- La situazione del segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, che rimane ricoverato in ospedale a seguito di complicazioni emerse dopo un intervento per curare un cancro alla prostata, non ha “mai compromesso” la capacità degli Usa di difendere i propri interessi in materia di sicurezza nazionale. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (Was)