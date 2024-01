Ex Ilva: fonti, ArcelorMittal favorevole a diventare socio minoranza ma con controllo congiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio franco-indiano ArcelorMittal sarebbe pronto ad accettare la proposta del governo di diventare socio di minoranza in Acciaierie d’Italia, a patto però di “mantenere il controllo congiunto sull’azienda, anche a tutela degli investimenti fatti sinora”. All’indomani dell’incontro a palazzo Chigi che sembrava aver messo la parola fine alla trattativa tra lo Stato e la multinazionale franco-indiana sul futuro dell’ex Ilva, fonti vicine al dossier chiariscono che da parte di ArcelorMittal “non c’è alcun disimpegno” nei confronti dell’azienda ma anzi “la disponibilità a trovare un punto d’incontro” con l’esecutivo, che veda il passaggio del veicolo pubblico Invitalia (che possiede oggi il 38 per cento del capitale) a socio di maggioranza, mantenendo tuttavia la formula del controllo congiunto, così come è adesso per Invitalia, che, pur essendo minoranza da un punto di vista azionario, ha il 50 per cento dei diritti di voto. A quanto pare, “la proposta di ieri del governo non lo prevedeva, ed è su questo punto che la multinazionale franco-indiana si è tirata indietro”. Del resto, sottolineano le stessi fonti, Mittal “ha fatto investimenti importanti e ha sostenuto buona parte del piano ambientale dal 2018 al 2023, un periodo nel quale, per molta parte, lo Stato non era ancora presente ed era solo il socio privato ad occuparsene”. Nessuna frattura insanabile, quindi. La trattativa può essere recuperata, ma bisogna continuare a lavorare sui punti di disaccordo, ribadiscono le fonti allontanando “ipotesi drastiche” come – l’evocata – amministrazione straordinaria: una procedura che sarebbe inoltre di difficile realizzazione, rimarcano, considerando che “c’è già in ballo la proprietà degli impianti di una società che è in amministrazione straordinaria”. (Rin)