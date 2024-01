Gaza: domani vertice tripartito tra re Giordania e presidenti di Egitto e Anp ad Aqaba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di domani il re della Giordania, Abdullah II, terrà un vertice tripartito ad Aqaba con il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, e quello dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, per discutere degli ultimi sviluppi a Gaza e in Cisgiordania. Lo ha reso noto l'emittente televisiva pubblica giordana “Al Mamlaka”, secondo cui il vertice rientra negli sforzi in corso della Giordania per coordinare le posizioni arabe e spingere per un cessate il fuoco immediato a Gaza, nonché per la consegna ininterrotta di aiuti umanitari. (Lib)