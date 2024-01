Roma: tutto pronto per il derby di domani all’Olimpico, oltre mille agenti e traffico deviato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È tutto pronto nella Capitale per il derby tra Roma e Lazio. La partita, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, è in programma domani alle ore 18 allo stadio Olimpico. Per consentire l’afflusso e il deflusso in sicurezza dei circa 50 mila tifosi attesi per l’incontro, verranno schierati oltre mille agenti, mentre il traffico subirà alcune variazioni. Il piano della sicurezza prevede una suddivisione tra le due tifoserie anche per le aree di parcheggio. In particolare, ai giallorossi è destinata l'area di piazzale Clodio, mentre per i biancocelesti l'area XVII Olimpiade. Viale del Ministero degli Affari Esteri sarà inoltre chiuso al traffico e reso interamente pedonale. Entro le 14 scatterà poi la chiusura al traffico, tranne per i veicoli di soccorso, Tpl, residenti, ciclomotori, motoveicoli e biciclette, su viale Tor di Quinto tra via Civita Castellana e largo Diaz, sul lungotevere Diaz tra il largo e piazzale De Bosis, sul Ponte Duca d'Aosta, su tutto lungotevere Cadorna, della Vittoria e Oberdan e in piazzale Maresciallo Giardino. In vista del notevole afflusso di spettatori, la Questura ha richiesto al dipartimento Mobilità di potenziare le linee bus che consentano ai tifosi di raggiungere lo stadio dalle aree di parcheggio Clodio e XVII Olimpiade.(Rer)