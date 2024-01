Usa: segretario alla Difesa operato per un cancro alla prostata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, è stato diagnosticato a dicembre un cancro alla prostata. Lo ha annunciato in una nota l’ospedale militare Walter Reed, dove il capo del Pentagono è ancora ricoverato dopo essere uscito dalla terapia intensiva. Austin è stato sottoposto ad un intervento “minimamente invasivo” per trattare e curare la malattia. “Il tumore è stato individuato precocemente, e ha una prognosi eccellente: si è ripreso bene dopo l’intervento ed è tornato a casa la mattina successiva”, si legge nella nota. Austin è poi tornato in ospedale il primo gennaio a seguito di alcune complicazioni dovute ad una infezione, tra cui nausea e dolori addominali. (Was)