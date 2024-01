Polonia: ex ministro Kaminski ed ex viceministro Wasik arrestati nel palazzo presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ministro dell’Interno polacco Mariusz Kaminski e l’ex viceministro Maciej Wasik sono stati arrestati dalla polizia nel Palazzo presidenziale, in cui i due si erano rifugiati dopo che ieri la Corte di Varsavia-Srodmiescie aveva disposto nei loro confronti la misura di custodia cautelare in carcere. Lo riporta l’emittente “Polskie Radio 24”. “Detenuti secondo l’ordine del tribunale”, ha scritto su X il viceministro dell’Interno Czeslaw Mroczek subito dopo la notizia dell’arresto. "Tutti sono uguali davanti alla legge", ha invece scritto il ministro dell’Interno Marcin Kierwinski. In precedenza, il capo del governo Donald Tusk aveva affermato che i due politici condannati “credono di essere al di sopra della legge”, osservando che Kaminski e Wasik stavano sfruttando il Palazzo presidenziale per impedire alla polizia di portarli in carcere. (segue) (Vap)