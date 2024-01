Polonia: ex ministro Kaminski ed ex viceministro Wasik arrestati nel palazzo presidenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso dicembre, l’ex ministro dell’Interno e l’ex viceministro polacchi sono stati condannati a due anni di reclusione per abuso di potere. La vicenda risale al 2007. Kaminski, che era alla guida dell’Ufficio centrale anticorruzione (Cba), e il suo allora vicedirettore Wasik avevano tentato di dimostrare invano che il leader del partito Autodifesa (Samoobrona), l’allora vicepremier Andrzej Lepper, avesse accettato tangenti in relazione a terreni agricoli. Per questa vicenda, da cui Lepper fu scagionato, i due erano stati condannati a tre anni di reclusione per abuso di potere nel 2015. Tuttavia, prima che la sentenza di condanna diventasse definitiva, il presidente polacco Andrzej Duda li aveva graziati entrambi nel novembre dello stesso anno. Dopo la vittoria di PiS alle elezioni del 2015, Kaminski aveva poi assunto il ruolo di coordinatore dei servizi segreti, mentre Wasik era diventato il suo vice. Successivamente, nel 2019, Kaminski aveva assunto la guida del ministero dell’Interno, di nuovo seguito da Wasik, che era diventato viceministro. Lo scorso giugno, la Corte suprema della Polonia ha stabilito che la grazia presidenziale può essere esercitata solo a favore di persone condannate con sentenza passata in giudicato. Pertanto, la grazia di cui hanno goduto Kaminski e Wasik è priva di efficacia. La decisione della Corte suprema ha aperto la strada a un ricorso e alla sentenza di condanna da parte della Corte distrettuale di Varsavia. (Vap)