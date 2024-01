© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha confermato la diagnosi di cancro alla prostata del segretario alla Difesa, Lloyd Austin, dopo la nota pubblicata dall’ospedale militare Walter Reed dove è ancora ricoverato, pur non essendo più in terapia intensiva. Lo ha detto il portavoce del dipartimento della Difesa Usa, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. “Le sue condizioni sono buone”, ha detto. (Was)