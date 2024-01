Usa: Casa Bianca, Biden informato oggi del cancro di Austin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato informato oggi in merito alla diagnosi di cancro alla prostata del segretario alla Difesa, Lloyd Austin, che rimane ricoverato all’ospedale militare Walter Reed a seguito di alcune complicazioni presentatesi dopo l’intervento. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (Was)