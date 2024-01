Usa: Sec smentisce approvazione fondi Etf in criptovalute, hackerato il profilo su X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione titoli e scambi degli Stati Uniti (Sec) ha smentito l’approvazione dei fondi scambiati in Borsa (Etf) in criptovalute negli Usa. Il presidente, Gary Gensler, ha affermato in una nota che il profilo della commissione sulla piattaforma X è stato hackerato, poco dopo la pubblicazione di un messaggio in cui è stata annunciata la presunta approvazione. “L’account della commissione su X è stato compromesso, ed è stato pubblicato un messaggio senza autorizzazione: al momento non è stata presa una decisione sui fondi Etf”, ha detto. (Was)