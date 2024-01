Grecia: smantellata organizzazione criminale dedita al traffico di opere d’arte false

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata smantellata in Grecia un’organizzazione criminale dedita al traffico di opere d’arte false nel Paese e in Europa. Lo riporta il quotidiano “Kathimerini”, sottolineando che sono state arrestate quattro persone, contro cui le autorità hanno avviato un procedimento penale per associazione a delinquere, truffa, violazione delle norme sulla tutela dei beni culturali, nonché per il riciclaggio di proventi di reato. La rete è stata smantellata a seguito di un incontro programmato per la compravendita di quattro dipinti falsi di Picasso e di una falsa opera di Jackson Pollock, per un valore totale di 4,4 milioni di euro. Dalla perquisizione effettuata nelle abitazioni degli imputati alla presenza dell’ufficiale giudiziario sono poi stati rinvenuti e sequestrati altri dipinti falsi e numerose icone ecclesiastiche di varie dimensioni. Come reso noto dalla polizia ellenica, le opere sono state mostrate a esperti dell’arte, che ne hanno attestato il falso. (Gra)