Gaza: Blinken, Paesi della regione pronti ad investire nella ricostruzione

- Molti Paesi della regione sono pronti ad investire nella ricostruzione della Striscia di Gaza, una volta che sarà conclusa la guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa in Israele. “Da parte dei nostri interlocutori è arrivato un messaggio molto chiaro in merito alla necessità di avviare un percorso concreto verso la creazione di uno Stato palestinese: si tratta di un passaggio critico per porre fine alla violenza in futuro”, ha detto, sottolineando anche la necessità di garanzie per la sicurezza di Israele. (Was)