Piemonte: siglato accordo nuovo contratto integrativo per lavoratori forestali

- E' stato siglato l'accordo per il nuovo contratto integrativo regionale per i lavoratori operai ed impiegati forestali che ha visto protagonisti da un lato la Regione Piemonte e dall'altro i sindacati di categoria. Tra le misure previste l'indennità una tantum di 700 euro per contrastare l'inflazione, la consegna di 19 pick-up e 12 autocarri e la stabilizzazione di tutti i 97 operai forestali. "Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti sia per il metodo di confronto serio e collaborativo con le organizzazioni sindacali - hanno affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l'Assessore alla Difesa del suolo Marco Gabusi -. sia per il balzo in avanti che facciamo in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico e cura del territorio, investendo sui nostri dipendenti e facendoli sentire parte fondamentale della squadra regionale", hanno concluso. (Rpi)