Egitto: Banca mondiale riduce aspettative di crescita economica per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha ridotto le aspettative di crescita dell'economia egiziana per l’anno fiscale in corso al 3,5 per cento. È quanto emerge da un rapporto pubblicato oggi dalla stessa istituzione internazionale. Secondo la Banca mondiale, “il conflitto in Medio Oriente rischia di aggravare il problema dell’inflazione, che potrebbe erodere il potere d’acquisto delle famiglie egiziane e, pertanto, influenzare la crescita economica del Paese”. L’Egitto sta già soffrendo di tassi d'inflazione elevati. Tra le ragioni su cui la Banca mondiale ha basato le sue previsioni figurano il calo dell’attività del settore privato e le crescenti pressioni sui conti esteri. (Cae)