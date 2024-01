Piemonte: assessore Istruzione su Borse studio, copriremo il 100 per cento delle richieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Faremo in modo che Edisu superi i suoi problemi di cassa e garantiremo il pagamento ai vincitori di tutte le borse di studio al più tardi entro fine mese: come Regione Piemonte copriremo il 100 per cento delle Borse di studio. Lo hanno affermato l'assessore all'Istruzione Elena Chiorino e l'assessore al Bilancio Andrea Tronzano a margine della protesta andata in scena questa mattina sotto la sede del Consiglio regionale e dopo l'incontro con gli studenti. "L’erogazione immediata di 24 milioni di euro sarà in grado coprire le difficoltà di cassa di Edisu a noi ignote fino a ieri. Sono cifre più che raddoppiata rispetto a quelle messa a disposizione per le borse di studio dalla precedente Giunta regionale", hanno concluso. (Rpi)