Piemonte 2024: Azione apre all'appoggio a Cirio e boccia alleanza Pd-M5s

- Era nell'aria da tempo, ma ora è arrivata una possibile conferma. Azione sarebbe pronta ad appoggiare il presidente uscente Alberto Cirio alle prossime elezioni in Piemonte, bocciando allo stesso tempo il campo largo nel centro-sinistra. L'ipotesi è emersa da un'intervista del capogruppo alla Camera Matteo Richetti pubblicato oggi sul 'Foglio'. "All'alleanza nel centro-sinistra non ci ho mai creduto, non ci credo e credo che non ci credano nemmeno loro, Pd e M5s. Senza entrare in un'alleanza, Azione ha scelto di dialogare con il presidente uscente Alberto Cirio, sostenuto dal centrodestra, qualificando su alcuni punti chiave il proprio sostegno: soprattutto rispetto alla sanità, che per noi è fondamentale e poi Pnrr e sviluppo. Pd e M5s, in quella stessa Regione, stanno ancora discutendo sul tema: A chi spetta la candidatura a perdere?", ha concluso. (Rpi)