Sport: Crea (LcR), società polisportiva Lazio è un miracolo

- "Concordia parvae res crescunt, nell'armonia anche le piccole cose crescono. Si tratta del motto urlato ancora oggi dai giocatori della Lazio Hockey su prato prima delle gare. Un'armonia che dura ormai da 124 anni, grazie all'opera del fondatore della Lazio, Luigi Bigiarelli, che si è ispirato alle prime Olimpiadi moderne di Atene nel 1896. Nella giornata di oggi, in cui celebriamo la nascita della Polisportiva più antica e più grande d'Europa, è bene ribadire la necessità di unirsi nelle avversità, così come la Polisportiva Lazio ha fatto per oltre un secolo". Lo dichiara in una nota il presidente della Commissione cultura, spettacolo, sport e turismo della Regione Lazio, Luciano Crea, della lista Civica Rocca. "Basti pensare, solo per fare un esempio, all'enorme lavoro che la Polisportiva attraverso la Fondazione Lazio svolge in tema di sport e inclusione sociale. La Lazio è davvero un miracolo, perché sopravvissuta a 124 anni ed oggi rappresenta un patrimonio pubblico inclusivo e aperto a tutti", conclude Crea. (Com)