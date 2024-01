Brasile: armi scomparse dalla caserma, esercito punisce 38 ufficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito del Brasile ha punito 38 ufficiali per la scomparsa di 21 mitragliatrici dell'arsenale di guerra da una caserma a Barueri, nello Stato di San Paolo. Lo ha reso noto il Comando militare del sudest (Cmse) in nota pubblicata oggi. Le armi sarebbero state rubate il 7 di settembre ma il furto è stato scoperto solo il 10 ottobre durante un'ispezione alla caserma. Le punizioni sono state amministrative, con l'arresto domiciliare da 1 a 20 giorni per gli ufficiali. L'esercito ha informato anche che la conclusione dell'indagine di furto è stata rinviata e che procede sotto segreto istruttorio. "L'inchiesta della polizia militare (Ipm) è stata estesa dal Tribunale militare federale, in via eccezionale, poiché si tratta di un caso che richiede la produzione di molti elementi e la restituzione di informazioni e ricerche. (...) Le informazioni verranno comunicate non appena il processo sarà completato" si legge nella nota pubblicata dal Cmse. (Brs)