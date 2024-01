Caso Ferragni: Balocco, nostri valori etica e sobrietà verrà accertata nostra buona fede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Balocco è una società guidata dalla stessa famiglia da quasi 100 anni, abituata a 'far parlare' i propri prodotti; la sobrietà e l'etica fa parte dello stile e dei valori della famiglia, incline al lavoro ma riservata, poco esposta a livello mediatico. Siamo certi che emergerà la nostra assoluta buona fede. Lo ha affermato l'azienda Balocco commentando l'inchiesta giudiziaria per truffa aggravata rispetto al caso del pandoro che ha visto coinvolta l'influencer Chiara Ferragni. "Le recenti vicende, in particolare gli sviluppi della giornata odierna, ci hanno profondamente turbato. Da oltre un anno, e soprattutto nelle ultime settimane, sono state riportate numerose informazioni non corrette, anche frutto di scarsa conoscenza, di errata interpretazione dei fatti, e in alcuni casi di strumentalizzazione. (segue) (Rpi)