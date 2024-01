Usa: Casa Bianca, Biden continua ad avere piena fiducia in Austin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, continua ad avere “piena fiducia” nei confronti del segretario alla Difesa, Lloyd Austin, dopo le critiche avanzate nei suoi confronti per non avere reso pubblico per diversi giorni il suo ricovero ospedaliero, avvenuto il primo gennaio scorso a seguito di complicazioni emerse dopo un intervento per curare un cancro alla prostata. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. (Was)