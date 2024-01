Animali: Federcaccia, presentato oggi alla Camera dei deputati report attacchi di lupi su cani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Piero Genovesi, di Ispra, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal coordinamento: "Seguiamo questo tema con attenzione e ringraziamo la Federcaccia e il coordinamento che hanno raccolto dati per noi preziosi. L'Italia è il Paese con più lupi d'Europa, e questo aumenta i conflitti e le possibili interazioni con l'uomo e gli animali domestici. La predazione non scatena solo un aspetto economico, ma anche un aspetto emotivo che non può essere ignorato. Siamo in una fase dinamica e l'aumento di conflitti deve aprire a forme di gestione". La Regione d'Italia che attualmente registra il più alto numero di presenze di lupi è "il Piemonte. Gli allevatori concentrano le mandrie nei territori più in basso, nelle zone più facilmente difendibili, abbandonando gli alpeggi più alti. Così, nelle zone più basse vengono costruiti i ripari per le mandrie e si patisce l'eccessiva profilazione di animali. Questo è un danno all'ambiente", ha spiegato Luca Brondelli, di Confagricoltura. "L'impatto che il lupo ha sul mondo agricolo è insostenibile sotto tutti i punti di vista", ha detto Niccolò Sacchetti, di Coldiretti. "L'equilibrio ambientale del nostro Paese va custodito e va tutelato con la mano dell'uomo e noi non possiamo esimerci dal considerare la necessità di gestire l'impatto di questa specie". Erano presenti in sala, fra gli altri, i senatori Simone Bossi e Paolo Ripamonti, il presidente di Fondazione una, Maurizio Zipponi, la dottoressa Paola Aragno di Ispra e i rappresentanti della stampa specializzata e generalista, cui si sono aggiunti numerosi spettatori che hanno potuto seguire on line i lavori. (Com)