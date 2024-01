Alberoni: Paroli (FI), testimone attento della vita culturale e civile italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordiamo la figura di un grande uomo di cultura e divulgatore, testimone attento della vita culturale e civile italiana. Francesco Alberoni ci ha lasciato dopo una vita carica di traguardi e di successi, e il suo insegnamento è ancora oggi quanto mai attuale". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Adriano Paroli intervenendo in Aula nel corso della commemorazione del professor Francesco Alberoni. "Alberoni è stato capace di raggiungere tutti utilizzando parole comprensibili e immediate, un lessico semplice, filtrato da anni di studi universitari in medicina, prima, e di ricerche psicologiche, sociologiche e filosofiche, poi. Ed è diventato, come lui stesso si definiva, un imprenditore culturale - ha proseguito -. Partecipò infatti alla creazione e costruzione della Università di Scienze e Comunicazione Iulm a Milano, di cui fu per anni professore e poi Rettore. In seguito, come presidente del Centro sperimentale di Cinematografia di Roma, diede nuova vita alla principale scuola di cinema italiana. La dimostrazione di quanto fosse amato e seguito sta nei milioni di copie vendute dei suoi libri, che sono stati tradotti in 25 lingue straniere", ha concluso. (Rin)