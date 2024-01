Carceri: Scalfarotto (Iv), Matteo Concetti suicidio annunciato, Nordio spieghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 5 gennaio si è tolto la vita nel carcere di Ancona un ragazzo di 25 anni, Matteo Concetti. La sua è una morte annunciata, aveva detto a tutti che, se fosse stato riportato in quella cella si sarebbe suicidato. Non è ammissibile che un cittadino che finisce nelle mani dello Stato ne esca morto, è sempre un fallimento per il Paese. Il punto è che le carceri sono piene di persone che non dovrebbero starci". Lo ha detto il senatore Ivan Scalfarotto di Italia viva, durante gli interventi di fine seduta. "Matteo non sarebbe dovuto stare in quella cella. Non era un criminale, ma aveva problemi psichiatrici, aveva attraversato la tossicodipendenza. Lo dico alla maggioranza, che utilizza lo strumento del carcere in modo esagerato. Chiederò al ministro Nordio perché quel ragazzo fosse lì e come abbia fatto a impiccarsi in isolamento. Ma in ogni caso con lui lo Stato italiano ha fallito", ha concluso Scalfarotto. (Rin)