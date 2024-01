Sport: polisportiva Lazio festeggia 124 anni in Regione, premiati i campioni di ieri e di oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno della sala, durante la cerimonia, c'è stata l'esposizione dei cimeli della Lazio, tra questi la bicicletta del campione Fausto Coppi e la maglia scudetto del 1974 di Luciano Re Cecconi. "Oggi siamo qui per festeggiare i 124 anni di una bella storia, di una storia d'amore tra questa città, questa Regione e la prima squadra della Capitale. Lo dico in favore della storia, al di là di tutto", ha detto il presidente Rocca. Questo traguardo raggiunto "è una bella occasione per fare festa anche perché la società sportiva Lazio non è soltanto la squadra di calcio ma è un insieme di discipline importanti che ci fanno onore e si fa rispettare ovunque - ha aggiunto Rocca -. È una bella occasione per festeggiare non solo la squadra di calcio ma un'attività sportiva che nasce 124 anni fa", ha concluso il governatore. "Il grande pregio della Polisportiva Lazio è stato quello di aver sempre coltivato lo sport per tutti e tutte le età, avendo la stessa cura per chi punta all'agonismo così come per chi desidera praticare per il proprio benessere e per vivere dei momenti di condivisione", ha dichiarato l'assessore allo Sport Palazzo. "Ritengo inoltre – ha concluso l'assessore – estremamente apprezzabile il lavoro svolto a favore dell'inclusione nell'ambito dello sport paralimpico". (Rer)