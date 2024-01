Argentina: Banca mondiale, crescita 2024 al 2,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un calo stimato del 2,5 per cento, del 'economia dell'Argentina dovrebbe tornare a crescere, chiudendo il 2024 con un incremento del 2,7 per cento, rimbalzando fino al 3,2 per cento nel 2025. Lo indica l'ultimo rapporto Prospettive economiche globali della Banca mondiale (Bm). Le stime pubblicate oggi sono superiori a ribasso quelle contenute nel rapporto diffuso a giugno 2023, quando si parlava di una crescita del 2,3 per cento nel 2024 e del 2 per cento nel 2025. Il rilancio , si legge del documento, accompagna l'uscita dall'emergenza siccità, causa di un forte calo dei principali asset delle esportazioni, mais e semi di soia in primis, responsabili "di quasi il 3 per cento del prodotto interno lordo. "Il paese si trova tuttavia ad affrontare una situazione economica delicata, con incertezze politiche, in un contesto di inflazione elevata e forte deprezzamento della valuta". Tutti elementi che "erodono la fiducia dei consumatori. L'inflazione annuale ha recentemente ha superato il 150 per cento, senza alcun segno di miglioramento". (segue) (Was)